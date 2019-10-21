Бабаюртовский район, Дагестан, , 09:26 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Бабаюртовском районе Дагестане. Водитель машины от полученных травм погиб на месте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла накануне, 20 октября, примерно в 09:30. Водитель легковушки «ВАЗ-21 093» — 24-летний житель Ботлихского района Дагестана — проигнорировал сигнал светофора о приближающемся поезде, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с движущимся составом.

Неохраняемый переезд находился на 33-м километре перегонного участка железной дороги в Бабаюртовском районе, между станциями Качалай и Герменчик.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что водитель легковушки выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом Москва — Махачкала. Отмечается, что машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и избежать столкновения не удалось.

Читайте также: В Дагестане автомобиль столкнулся с электричкой