Томск, 21 октября 2019, 09:17 — REGNUM За выходные дни (19−20 октября) в Томской области произошёл один лесной пожар.
Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в областной администрации, возгорание ликвидировали в Тимирязевском лесничестве на площади 0,1 га. Оно возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности местным населением.
В настоящее время в лесах Томской области зафиксирована низкая пожарная опасность.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Томской области с начала 2019 года потушили более 220 лесных пожаров на площади свыше 2,2 тыс. га.
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