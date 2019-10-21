Томск, , 09:17 — REGNUM За выходные дни (19−20 октября) в Томской области произошёл один лесной пожар.

Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в областной администрации, возгорание ликвидировали в Тимирязевском лесничестве на площади 0,1 га. Оно возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности местным населением.

В настоящее время в лесах Томской области зафиксирована низкая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Томской области с начала 2019 года потушили более 220 лесных пожаров на площади свыше 2,2 тыс. га.

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