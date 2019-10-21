Москва, , 09:13 — REGNUM Россию ждут серьезные лесные перемены, но будут ли они переменами к худшему, к лучшему, или просто бестолковым шараханьем в разные стороны — пока сказать трудно, но последний вариант пока представляется наиболее вероятным. Об этом на форуме Гринпис написал руководитель лесного отдела Алексей Ярошенко.

По его наблюдениям, сейчас ситуация напоминает 2004−2007 годы, когда когда рушилась старая система государственного управления лесами и принимался в действие нынешний Лесной кодекс РФ. Также общественник назвал несколько предпосылок готовящихся изменений. Одной из них, по словам Ярошенко, является то, что депрофессионализация системы государственного управления лесами явно достигла критического уровня, не позволяющего добиваться каких бы то ни было системных улучшений.Также он напомнил, что в стране готовится обширная земельная реформа (переход от категорий земель к территориальному зонированию), которая может привести к крупнейшему после распада СССР переделу государственной земельной и лесной собственности.

Вместе с тем Ярошенко констатирует: правительство явно не сделало почти никаких разумных выводов из лесопожарных катастроф последних нескольких лет, и практически уже обеспечило все зависящие от него условия для повторения очередной такой катастрофы в 2020 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае о слабой материальной базе и недостатке людских ресурсов для тушения лесных пожаров прокуратура предупреждала ещё в начале 2018 года. Во многом именно эта проблема способствовала тому, что летом в регионе выгорели сотни тысяч гектаров леса. Дошло до того, что в марте 2018 года работники Забайкаллесхоза попались на том, что бесконтрольно проводили отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у них не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

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Общая площадь лесных пожаров, бушевавших в конце июля 2019 года составила более пяти миллионов гектаров. Во многом этому способствовало разрешение Минприроды РФ региональным комиссиям по ЧС определять, тушить ли очаги, возникшие в отдалённой труднодоступной местности из соображений экономической нецелесообразности.

В марте 2019 года выяснилось, что сотрудники пожарной части изпоселка АмазарМогочинского района Забайкалья выезжают на тушение пожаров в собственной обуви и чинят спецтехнику за свой счёт.