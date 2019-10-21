Владикавказ, , 09:12 — REGNUM В Северной Осетии произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек, еще один получил травмы. Инцидент случился 19 октября в селении Майрамад Алагирского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Его пассажир при ударе вылетел из машины. Транспортное средство загорелось, спасти мужчину, находившегося за рулем, не удалось. Он сгорел вместе с автомобилем.

Как пишут местные СМИ, ДТП произошло из-за того, что водитель разогнал машину до 200 км. После сильного удара, иномарка загорелась.