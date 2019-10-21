Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чебоксарах произошёл очередной несчастный случай на стройке. Рабочий при выполнении кровельный работ сорвался с девятого этажа и погиб. По данному факту проводится доследственная проверка и другие проверочные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по региону.

В ходе предварительной проверки установлено, что 19 октября в ходе текущего ремонта кровли жилого дома по улице Эльменя в Чебоксарах разбился насмерть 62-летний рабочий.

«Он упал с девятого этажа в ходе демонтажа металлической лебедки, установленной на краю крыши для подъема грузов», — говорят в следственном управлении.

По данным ведомства, управляющая компания заключила договор на выполнение кровельных работ с индивидуальным предпринимателем, который привлек к работе 62-летнего мужчину без надлежащего оформления, без страховочного инвентаря.

«По предварительным данным, мужчину также не обучили безопасным методам и последовательности выполнения работ. В связи с этим одна из проверяемых версий случившегося — нарушение правил техники безопасности при ведении работ», — уточнил старший помощник руководителя СК СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В прокуратуре установили, что бригада рабочих состояла из четырёх человек. Надзорным ведомством организована проверка деятельности индивидуального предпринимателя на предмет соблюдения законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Чебоксарах был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего предпринимателя, которого обвинили в допуске рабочего на строительство детского сада в микрорайоне Солнечный в пьяном виде. В результате мужчина сорвался с четырёхметровой высоты, получив тяжкие увечья. По уголовному делу назначен судебный штраф.

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