Уфа, , 09:07 — REGNUM Поверку по факту отравления семи студентов колледжа в Уфе проводит управление Роспотребнадзора Башкирии. Об этом сообщил и. о председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики.

Напомним, что 18 октября в Уфе с признаками пищевого отравления в инфекционную больницу № 4 доставили семерых студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Врачи их состояние оценили как средней тяжести.