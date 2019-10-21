Талица, Свердловская область, , 09:02 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в присвоении и растрате денег (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), и отмывании незаконно полученных денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено в Талицком районном суде. Гражданину грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый, будучи главным врачом (с 1986 по 2018 год) областной спецбольницы медицинской реабилитации «Маян» города Талицы, используя своё служебное положение, растратил 13 млн рублей путём оплаты фирмам-однодневкам по фиктивным контрактам. Ещё 10 млн рублей были похищены обвиняемым и переведены на личные счета через схемы с участием коммерческих организаций-посредников.

Отметим, что обвиняемому также инкриминируется незаконное использование топливной карты больницы уже после своего увольнения. Гражданин заправлял личный автомобиль за счёт медицинского учреждения и нанёс ущерб на сумму 31 тыс. рублей.