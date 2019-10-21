Уфа, , 08:57 — REGNUM Пассажирский автобус съехал в кювет на автодороге Москва-Уфа из-за внезапно выскочившего на дорогу кабана. Об этом 20 октября в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Отмечается, что авария произошла рано утром в Дюртюлинском районе Башкирии, на 1233-м километре автодороги Москва-Уфа.

В салоне автобуса находились одиннадцать человек. В результате ДТП три пассажира были доставлены в больницу.

По словам 39-летнего водителя автобуса Ford Transit, он съехал в кювет, чтобы избежать наезда на кабана, который внезапно выскочил на дорогу.

В настоящее время подробности аварии уточняются.