Благовещенск, , 09:19 — REGNUM Более килограмма золота пытался вывезти через границу житель Китая в своей обуви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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В отношении гражданина КНР было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Гражданин КНР пытался незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза стратегически важный ресурс — золото, разместив его в своей обуви. Общая масса незаконно перемещенного золота составила более 1 кг», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году из Приамурья в Китай выдворено более 80 нелегальных золотодобытчиков — граждан КНР.