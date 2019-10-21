Москва, , 08:41 — REGNUM С 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 671 тысяч 615 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 304 874 внутренних переселенцев. Об этом, как сообщила ИА REGNUM пресс-служба Минобороны РФ, 20 октября заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдали 1 250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2 227 гуманитарных акции. Кроме того, по состоянию на 20 октября 2019 года восстановлено 907 образовательных и 206 медицинских учреждений, 32 524 жилых домов. Отремонтировано 1 096,6 км автомобильных дорог.

Вместе с тем, по словам Бакина, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. 19 октября по уточненным данным зафиксировано 18 обстрелов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия призвала всех участников сирийского конфликта поспособствовать предотвращению гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия призвала стороны в сирийском конфликте к предотвращению катастрофы