Токио, , 08:43 — REGNUM Экстренную посадку в Токио пришлось совершить пассажирскому самолету Boeing 777 французской авиакомпании Air France 21 октября. Об этом передает агентство Kyodo.

Сообщается, что на борту воздушного судна произошли технические неполадки. В самолете было 300 пассажиров, в том числе высокопоставленные гости, прибывшие на церемонию коронации японского императора Нарухито.

Как передает агентство, во время приземления у лайнера упало давление в шасси, но он самостоятельно доехал до места стоянки. Жертв нет.

Как передавало ИА REGNUM, церемония коронации Нарухито назначена на 22 октября. Ранее в этот же день планировалось провести торжественный парад, но он был перенесен из-за сильных последствий тайфуна «Хагибис».