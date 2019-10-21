Хабаровск, , 09:16 — REGNUM Порядка 140 млн рублей получит Хабаровский край для выплат компенсаций сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Средства в бюджет Хабаровского края придут из резервного фонда Российской Федерации. Всего компенсации получат 58 аграриев при условии отсутствия у них налоговой задолженности и долгов по социальным выплатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабаровский край уже получил 573 млн рублей для оказания помощи гражданам, чьё имущество пострадало во время паводка.