Ясный, Оренбургская область, , 08:38 — REGNUM В Ясненском районе Оренбургской области агрессивный мужчина набросился с топором на полицию. Чтобы утихомирить оренбуржца, сотрудникам органов внутренних дел пришлось применить табельное оружие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в дежурную часть от местной жительницы поступил сигнал, что ее избивает сожитель. На место выехали двое полицейских. В ходе разбирательства агрессивный оренбуржец нанес удар стражу правопорядка. Вооружившись топором, он стал угрожать расправой.

В этой ситуации полицейский принял решение применить табельное оружие и совершил два предупредительных выстрела. Мужчину задержали, но перед эти он успел нанести удар топором по служебному автомобилю.

Возбуждено уголовное дело. За применение насилия в отношении представителя власти жителю Ясненского района грозит до десяти лет лишения свободы.