Калуга, , 09:53 — REGNUM 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли и 29 получили ранения, произошло в Калуге в 2019 году по вине водителей грузового транспорта. Об этом 21 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Со стороны автоперевозчиков допускаются многочисленные нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих требования по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов. Наибольшее влияние на тяжесть их последствий оказывают нарушения режима труда и отдыха водителей фур, автопоездов и самосвалов.

«В целях снижения аварийности на грузовом транспорте, повышения уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, в период с 21 по 27 октября 2019 года на территории областного центра пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт». В ходе акции работники Госавтоинспекции будут активно пресекать нарушения Правил перевозки грузов автомобильным транспортом», — сказала Екатерина Линькова.

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