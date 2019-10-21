Салехард, , 08:30 — REGNUM На Ямале начался ледостав. Спасатели предупреждают ямальцев об опасностях тонкого льда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Люди зачастую пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Становление льда на водоёмах происходит неравномерно и, если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом — с лёгкостью проломиться, напоминают спасатели. Отмечая, что уже появились первые жертвы тонкого льда: 19 октября в Ямальском районе на озере Тэтатоо погибли мужчина и двое малолетних детей.

А 18 октября в Тазовском районе 15 человек, в том числе двухгодовалый ребёнок, на девяти лодках попали в ледяной затор. Сотрудники «Ямалспаса» на вертолёте эвакуировали их на факторию Харвуты.

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