Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В Росгвардии по Бурятии выразили глубокое соболезнование родным и близким погибшего на соревнованиях в Хабаровска сотрудника. Семье росгвардейца будет оказана необходимая помощь.

Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на региональное руководство ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник получил травму в ходе соревнований, после чего был оперативно госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти жизнь бойца. По факту его гибели назначено служебное расследование.

Читайте также: На соревнованиях в Хабаровске погиб боец Росгвардии