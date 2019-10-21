Благовещенск, , 09:12 — REGNUM Инженеры Восточного военного округа навели понтонную переправу через реку Деп, что позволило начать завоз угля в посёлок Октябрьский Зейского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Около тысячи человек, которые проживают в Октябрьском, теперь могут не беспокоиться за работу котельных, находящихся в посёлке: по наведённой военными понтонной переправе на реке Деп в населённый пункт стали завозить уголь.

Переправа была размыта во время паводка, и энергетики из-за этого не успели запастись необходимым запасом угля. Сейчас поставки возобновились. Только за один день завозится порядка 30 тонн угля, общий запас на двух котельных посёлка составляет порядка 436 тонн, что составляет около пятой части от необходимого количества.

Как сообщало ИА REGNUM, инженерное подразделение Восточного военного округа выдвинулось к месту возведения понтонной переправы. Военным предстоит совершить марш длиной более 400 км.