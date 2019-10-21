Красноярск, , 08:16 — REGNUM В Курагинском районе искать пропавших без вести в результате разрушения дамбы помогает авиация МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Погодные условия в районе ЧС 21 октября позволили применить авиацию. В Курагинском районе сейчас находится вертолёт Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.

По-прежнему неизвестна судьба пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек. Десятки человек пострадали. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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