Черновцы, Украина, , 08:30 — REGNUM В Черновцах сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с партией наркотиков на сумму около 7 млн гривен или более $279 тыс., сообщили 19 октября в пресс-службе Национальной полиции области.

26-летнего жителя Запорожья подозревают в торговле наркотиками. Его задержали в арендованном помещении во время расфасовки «товара» перед отправкой. У подозреваемого изъяли 5 тыс. таблеток экстази, 3 кг конопли, 350 граммов синтетических наркотиков, 500 граммов прекурсоров. В посылках, которые мужчина отправил по почте, обнаружили ещё около 7 кг амфетамина, 1,7 кг конопли и другие наркотики.

Подозреваемый задержан. Суд предоставил ему возможность выйти под залог в размере 2 млн гривен. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на почте был задержан мужчина, который пришёл забирать посылку с 17 кг наркотиков внутри. В посылках, отправленных подозреваемым, полицейские нашли ещё наркотики на сумму более $80 тыс.

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