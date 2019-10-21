Кемерово, 21 октября 2019, 08:14 — REGNUM Трагедия, которая произошла в Красноярском крае, глубокой болью отозвалась в сердцах жителей Кемеровской области, сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
«Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — говорится в правительственной телеграмме от имени Сергея Цивилёва.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время прорыва дамбы в Красноярском крае погибли двое кемеровчан, ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести.
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