Кемерово, , 08:14 — REGNUM Трагедия, которая произошла в Красноярском крае, глубокой болью отозвалась в сердцах жителей Кемеровской области, сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — говорится в правительственной телеграмме от имени Сергея Цивилёва.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время прорыва дамбы в Красноярском крае погибли двое кемеровчан, ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести.

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