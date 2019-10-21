Майкоп, , 08:17 — REGNUM Четыре человека получили травмы в аварии с участием пассажирского микроавтобуса в городе Майкопе. Среди пострадавших один несовершеннолетний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Адыгеи.

ДТП произошло накануне, 20 октября, приблизительно в 14:10. Маршрутный микроавтобус «Газель» на пересечении улиц Курганная и Адыгейская столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего перевернулся.

В результате аварии в медучреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель иномарки, а также трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 13-летняя девочка.

Сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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