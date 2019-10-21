Кабанский район, Бурятия, , 08:14 — REGNUM Спасатели Бурятии в ночь с субботы на воскресенье искали заблудившегося в лесу 88-летнего жителя Кабанского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

О пропаже человека сообщили вечером 19 сентября в полиции, отметив, что мужчина страдает глухотой и провалами в памяти. К тому времени правоохранители уже организовали поиски совместно с добровольцами из числа местных сельчан. Спасатели обследовали дороги и лесной массив, запуская сигнальные ракеты.

«Три часа прошло прежде, чем нам удалось обнаружить дедушку в стороне от дорог, сидящим у дерева. На ногах тапочки, весь мокрый. В третьем часу ночи мы доставили его домой в удовлетворительном состоянии», — рассказал спасатель Андрей Кочанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Алтае без вести пропал 83-летний мужчина, имеющий проблемы со слухом. 28 сентября он ушёл в тайгу собирать орехи и до сих пор не найден.

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