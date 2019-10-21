Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:12 — REGNUM В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и двух малолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 19 октября в 110 километрах от села Мыс Каменный. При пересечении озера Тэтатоо во время каслания стада оленей провалились под лёд местный житель вместе с двумя детьми, четырех и пяти лет. Тела погибших извлекли из воды местные жители.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.