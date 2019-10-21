Сочи, Краснодарский край, , 08:09 — REGNUM Один человек погиб, трое детей пострадали в результате взрыва газового баллона в частном домовладении в Сочи Краснодарского края 20 октября.

Взрыв произошёл в селе Каштаны, на территории частного домовладения. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, по другим данным, взрыв произошёл при изготовлении петард. В результате погиб мужчина, пострадали трое детей в возрасте от четырёх до девяти лет.

По информации ТАСС, по данным на 21 октября все пострадавшие дети были отпущены из больницы домой, после оказания медицинской помощи.