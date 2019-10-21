Верхний Уфалей, Челябинская область, , 08:08 — REGNUM В Челябинской области часть жилого района Верхнего Уфалея осталась без воды. Авария произошла рано утром 20 октября, пишут местные СМИ.

В пресс-службе мэрии журналистам пояснили, что прорвало трубу на водоводе по улице Бабикова. Трещина возникла в асбоцементной трубе и достигла в длину трёх метров. Без водоснабжения остался микрорайон Центральный.

Устранение аварии шло до глубокой ночи. Сотрудники МУП «Водоканал» демонтировали повреждённый участок. По некоторым данным, устранение аварии продолжается и утром 21 октября. Часть горожан сообщает о том, что воды у них нет.