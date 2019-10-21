Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В Свердловской области ограничено движение для автобусов на некоторых трассах региона. Ограничения введены дорожной полицией из-за сильного гололёда на дорогах.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД информационному порталу Е1, ограничения для движения автобусов введены на Алапаевском, Берёзовском и Нижнесергинском направлениях. Также ограничено движение по Кольцовскому тракту, а автобусы будут направлены через улицу Щербакова и дублёр Сибирского тракта.

В дорожной полиции просят водителей и пешеходов быть внимательными и соторожными.

Отметим, что по данным местных изданий, из-за гололёда в Екатеринбурге произошло несколько аварий. Так, утром 21 октября на перекрёстке улиц Малышева и Гагарина троллейбус общественного городского транспорта врезался в столб.

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