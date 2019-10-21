Уагадугу, , 08:08 — REGNUM Четыре солдата и один полицейский были убиты в результате двух нападений на военные аванпосты на севере Буркина-Фасо. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение армии страны.

В соответствии с информацией, предоставленной армией, ранним утром субботы, 19 октября, неизвестные атаковали позиции военных в городе Бан и еще одну в деревне Йенсе.

Нападения произошли «почти в одно и то же время», говорится в сообщении. Военные смогли сохранить контроль над своими постами и отбить атаку боевиков, добавляется в сообщении.

Как передает агентство, в этом году в Буркина-Фасо участились рейды исламистских боевиков, а также столкновения между скотоводческими и фермерскими общинами, в результате которых погибли сотни мирных жителей и солдат.

Будучи некогда очагом относительного спокойствия в Сахеле, засушливом регионе южнее Сахары, Буркина-Фасо в течение последних трех лет страдает от местного мятежа, который усилился в результате распространения «джихадистского насилия» со стороны соседней Мали.