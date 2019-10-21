Кемерово, 21 октября 2019, 08:00 — REGNUM Власти Кузбасса помогут семьям кемеровчан, которые погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области.
Напомним, 19 октября в Красноярском произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Есть погибшие и пострадавшие.
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Как отметили в администрации региона, среди погибших оказались двое кемеровчан. Ещё один кузбассовец считается пропавшим без вести.
«Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка», — отметили в обладминистрации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамб в Красноярском крае были госпитализировали 18 человек. На настоящий момент в результате трагедии погибли 15 человек.
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