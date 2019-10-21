Красноярск, , 07:41 — REGNUM Красноярский минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в министерстве, осмотрены и проконсультированы 27 человек. Им оказали первичную медицинскую помощь. Девять человек отказались от дальнейшей госпитализации.

В Курагинской районной больнице находятся девять пострадавших с лёгкой степенью тяжести. В Красноярск в краевую клиническую больницу санавиацией доставили девятерых пострадавших.

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Угрозы для жизни пациентов нет, заверили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. Погибли 15 человек, десятки человек пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести.

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