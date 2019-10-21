Красноярск, , 07:36 — REGNUM Возобновлена активная фаза поиска пяти пропавших на месте прорыва дамбы под Красноярском. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

«Активная фаза поисков возобновлена. Кроме того, спасатели ещё раз осмотрели уже пройденный путь поисков», — сказали в ведомстве.

Трагедия унесла жизни 15 человек.

В СК РФ открыли уголовное дело по факту случившегося. Задержаны подозреваемые.

Напомним, 19 октября произошел прорыв дамбы в близи золотодобывающей артели. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе.

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