Красноярск, 21 октября 2019, 07:36 — REGNUM Возобновлена активная фаза поиска пяти пропавших на месте прорыва дамбы под Красноярском. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.
Трагедия унесла жизни 15 человек.
В СК РФ открыли уголовное дело по факту случившегося. Задержаны подозреваемые.
Напомним, 19 октября произошел прорыв дамбы в близи золотодобывающей артели. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе.
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