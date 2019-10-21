Красноярск, 21 октября 2019, 07:19 — REGNUM В результате прорыва дамб в Красноярском крае госпитализировали 18 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На настоящий момент, в результате трагедии погибли 15 человек.
СК РФ открыл уголовное дело по факту случившегося. Задержаны подозреваемые — директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России проведёт проверку всех дамб в стране.
Напомним, 19 октября произошло обрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Трагедия случилась в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе.
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