Чита, , 07:10 — REGNUM Несмотря на похолодание и выпавший снег, Забайкальскому краю всё ещё не удалось справиться с природными пожарами. Причиной тому часто становятся поджигатели травы и любители лесных костров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Только за период с 14 по 21 октября 2019 года сотрудниками государственного пожарного надзора выявлено шесть лиц, виновных в возникновении природных пожаров. Четыре нарушителя признаны виновными в возникновении лесных пожаров, а два лица — в возникновении пожара сухой травы. По результатам проверок к административной ответственности привлечено шесть нарушителей на общую сумму более 20 000 тыс. руб», — поясняет ГУ МЧС по Иркутской области.

Иркутский учёный Виталий Рябцев обеспокоен большим количеством природных пожаров, возникших на западе региона. По его словам, осенью такое происходит не часто и вся надежда на выпавший снег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкальском крае начались 19 апреля 2019 года. В условиях штормового ветра и непотушенных палов огонь степных пожаров быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова.

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