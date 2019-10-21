Норильск, Красноярский край, , 07:06 — REGNUM В Красноярском крае на автодороге Норильск — Талнах вечером 20 октября произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в ГУ МВД по региону, обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские Норильска.

По предварительной версии, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и допустил столкновение с рейсовым автобусом МАЗ, в котором находились 13 пассажиров.

В ДТП пострадали водитель и трое пассажиров иномарки (28, 35 и 38 лет). Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались, уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД установили, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнём безопасности. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись три автомобиля.

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