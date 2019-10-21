Пермь, , 07:02 — REGNUM В Перми 14-летний подросток Николай О. вечером 17 октября вышел из дома в микрорайоне Ива-1, и с тех пор информации о нем нет. Об этом сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

Четвертый день горожан просят помочь в поисках мальчика. Волонтёры опубликовали его фото и приметы.

Пользователи в комментариях указывают, что видели похожего мальчика. Однако до сих пор на странице поискового отряда нет обновления и сообщения о том. Что подросток нашелся.

В комментариях также пишут о новой «забаве» школьников — «потеряться, чтобы подольше искали» и надеются, что ребенок жив и невредим.