Белгород, , 06:58 — REGNUM Главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова заключили под стражу. Меру пресечения чиновнику избрал Басманный районный суд Москвы. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия в отношении главы администрации проводили сотрудники ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области. Ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица. Басманный районный суд Москвы решил заключить чиновника под стражу.

«Комментарии по данной ситуации будут предоставлены после завершения следственных действий», — уточнила сотрудник пресс-службы УФСБ России по Белгородской области Оксана Ищенко.

Напомним, Анатолия Попкова задержали 18 октября в рабочем кабинете. Он возглавлял муниципальный район с декабря 2017 года.

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