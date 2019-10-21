Белгород, 21 октября 2019, 06:58 — REGNUM Главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова заключили под стражу. Меру пресечения чиновнику избрал Басманный районный суд Москвы. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.
Оперативно-розыскные мероприятия в отношении главы администрации проводили сотрудники ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области. Ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица. Басманный районный суд Москвы решил заключить чиновника под стражу.
Напомним, Анатолия Попкова задержали 18 октября в рабочем кабинете. Он возглавлял муниципальный район с декабря 2017 года.
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