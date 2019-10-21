Екатеринбург, , 06:53 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные привязали собаку к дереву и бросили умирать. Это произошло в Шарташском парке, написал на своей странице в Facebook директор учреждения Артур Зиганшин.

«Собаку бросили, цепью приковали к дереву в лесу на Шарташе, помирает пёс, похоже уже несколько дней сидит тут…», — передал Зиганшин слова одного из местных жителей, кооторый обратил внимание руководителя на жестокое обращение с животным.

Сотрудники парка спасли животное и обещают пристроить в хорошие руки. Также он просит связаться с ним тех, кто узнал собаку.

В комментариях пользователи выражают возмущение поступком тех, кто оставил собаку в лесу умирать. «Их бы так!» — негодующе пишут интернет-пользователи.