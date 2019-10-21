Красноярск, , 06:46 — REGNUM Продолжает работу горячая линия ГУ МЧС по Красноярскому краю, открытая в связи с разрушением дамбы в Курагинском районе.

Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в ведомстве, за сутки на телефон поступило 33 звонка. Всего с начала чрезвычайной ситуации на горячую линию позвонили 555 раз.

С пострадавшими и с родственниками погибших работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. В результате прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 15 человек, 44 пострадали. Ведутся поиски пятерых пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.

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