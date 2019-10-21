Якутск, , 06:51 — REGNUM Жилые дома и некоторые предприятия Якутска 22 октября будут отключены от холодного водоснабжения, сообщает корреспондент со ссылкой на извещение горводоканала.

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Так, с 10 до 20 часов 22 октября в связи с переврезкой участка водопровода будет ограничена подача холодной воды в следующих объектах: улицы Можайского (четные дома), Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, Маганский тракт 2−4 км, Аэропорт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ-16, Кирзавод.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября почти 55 тыс. человек оставались без воды из-за аварии на трубопроводе в городе Вязьме Смоленской области.