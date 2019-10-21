Екатеринбург, 21 октября 2019, 06:38 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе на улице Библиотечной, в результате которой пострадали три человека. По данному факту проводится проверка.
Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным полиции, гражданин стрелял из травматического оружия.
Он отметил, что на данный момент из пострадавших только один человек написал заявление в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошла попытка вооружённого ограбления одного из отделений банка «Открытие», в ходе которой злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате погиб клиент банка. Нападавший задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.