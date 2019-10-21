Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе на улице Библиотечной, в результате которой пострадали три человека. По данному факту проводится проверка.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным полиции, гражданин стрелял из травматического оружия.

«Сыщики уголовного розыска установили, что мужчина, открывший стрельбу, примерно 30−35 лет, славянской внешности, худощавый, небритый, был одет в темную куртку. По одной из отрабатываемых версий, ему сделали замечание за поведение, на что он среагировал неадекватно. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Никто из них не согласился ехать в больницу», — уточнил Валерий Горелых.

Он отметил, что на данный момент из пострадавших только один человек написал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошла попытка вооружённого ограбления одного из отделений банка «Открытие», в ходе которой злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате погиб клиент банка. Нападавший задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.