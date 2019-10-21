Владивосток, , 06:49 — REGNUM Коллекторская организация в Приморье в своём стремлении взыскать с гражданки долг, нарушила закон и понесёт наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Читайте также: В Уфе оштрафовали коллекторов, требовавших вернуть несуществующий долг

Гражданка обратилась к судебным приставам с заявлением на коллекторское агентство, досаждающее её звонками и СМС-сообщения с требованиями вернуть долг банку.

Как показала проверка, женщина заключила договор, в котором было достигнуто соглашение об отказе от взаимодействия с компанией в виде личных встреч, звонков и СМС. Тем не менее, звонки и СМС-сообщения продолжились. Теперь коллекторам придётся заплатить штраф в размере 55 тыс рублей.

Ранее эта компания уже платила штрафы за нецензурную брань в своих обращениях к должникам.

Как сообщало ИА REGNUM, требование вернуть несуществующий долг обернулось штрафом для коллекторов из Уфы — вопреки решению суда они считали долг существующим.