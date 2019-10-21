Кемерово, , 06:25 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора проверило АО «Разрез «Степановский» в Кузбассе. В ходе проверки выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Некоторые из их представляют реальную угрозу жизни и здоровью работников, сообщили ИА REGNUM в управлении.

Так, работы по отвалообразованию на западном борту горного участка велись с нарушениями требований промышленной безопасности: откос отвала оказался в трещинах и просадках, границы опасной зоны на местности не обозначены предупредительными знаками и так далее.

По решению Новокузнецкого районного суда, работы на отвале «Восточный» приостановлены на 30 суток, эксплуатация осветительной мачты и трансформаторной подстанции — на 60 суток, горные работы в опасной зоне «высокий уступ» — на 90 суток.