Якутск, , 06:45 — REGNUM На конезаводе в Якутии погиб рабочий в результате несчастного случая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) Надежда Дворецкая.

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«19 октября поступило сообщение, что на конезаводе «Берте» в селе Улахан-Аан Хангаласского района, во время кормления крупного рогатого скота в коровнике 22-летний рабочий попал в кормораздатчик и скончался», — пояснила Дворецкая.

Началась процессуальная проверка на предприятии, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Как сообщалоИА REGNUM, в Екатеринбурге при проведении земляных работ ковш экскаватора с землёй упал на двоих рабочих, которые оказались заживо погребены под массой земли.