Тулун, Иркутская область, , 06:22 — REGNUM В Приангарье вновь собираются митинговать предприниматели из Тулуна — одного из наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения городов Иркутской области. Как сообщает ИА «ИрСити», протестная акция запланирована на 24 октября.

Организаторы сообщили СМИ, что их мероприятие проводится с целью получения возмещения ущерба, причинённого паводками и что митинг согласован с местной администрацией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, а в Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Вышедшая из берегов река Ия с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, смывая всё на своём пути. Спустя месяц наступила вторая волна паводка. Пострадавшими признаны более 45 тысяч жителей Приангарья.

29 августа 2019 года порядка 250 предпринимателей из Тулуна, потерявших не только дома, но и работу, вышли на митинг с требованием встречи с президентом России Владимиром Путиным. Они заявили, что не получают никакой помощи от местных властей.

Позднее вице-премьер российского правительства Виталий Мутко подверг жесткой критике деятельность Андрея Капитонова-Козлова— уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области — поскольку считает, что тот плохо работает по отстаиванию прав пострадавших в результате мощнейшего наводнения.

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«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на … уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату», — цитируют «Вести» слова Мутко.

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