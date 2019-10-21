Красноярск, , 06:16 — REGNUM В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших в результате разрушения дамбы в Курагинском районе. Как сообщили ИА REGNUM 21 октября в краевом главке МЧС, на данный момент остаётся неизвестной судьба пяти человек.

Аварийно-спасательные работы на месте прорыва дамбы 24.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки спасатели обследовали берег вдоль реки Сейба до впадения в реку Сисим. Разобраны завалы по течению Сейбы по береговой линии на удалении 1200 метров. Также разобраны завалы и скопление строительного мусора на островной части реки.

В поисках участвуют водолазные службы и кинологические расчёты МЧС. Как уточнили в ведомстве, дополнительных сил и средств для продолжения работы не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Возбуждено уголовное дело.

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