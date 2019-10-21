Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:09 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле пропала 23-летняя девушка. Последний раз её видели 17 октября, пишут местные СМИ.

Информация опубликована в паблике поискового отряда «Скорпион» в соцсети «ВКонтакте». Там же размещена листовка с её фотографией. Всех, кто что-то знает о судьбе пропавшей, просят поделиться информацией.

Издание «Между строк» со ссылкой на полицию сообщает, что Кристина Г. ушла из дома. Это обнаружила её мать, которая вернулась из командировки. Пропала часть вещей девушки.

По словам очевидцев, Кристина хотела ехать в Егоршино к своим родственникам. Но билеты она не покупала.