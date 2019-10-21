Чита, , 05:42 — REGNUM Жители Забайкальского края уже поздравляют друг-друга с первым выпавшим снегом. И судя по прогнозу регионального ГУ МЧС РФ в ближайшие сутки 21 октября ситуация только ухудшиться.

В регионе ожидаются мокрый снег, сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, и установление снежного покрова. Пр и этом температура воздуха может понизиться на 8 градусов Цельсия и более.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в Забайкалье наблюдали также в августе 2019 года. Но по-настоящему серьёзное похолодание в регион пришло с начала октября.

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