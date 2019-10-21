Владивосток, 21 октября 2019, 05:42 — REGNUM Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70 метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
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Трагедия случилась в Партизанском районе Приморского края в субботу, 19 октября, неподалёку от села Бровничи на территории геоморфологического и петрографического памятника регионального значения «Обнажение горных пород Щёки Дарданеллы».
Женщина 1978 года рождения приблизилась к обрыву с целью сфотографировать себя на фоне природного пейзажа, но поскользнулась и упала вниз.
Прибывшие спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательной части из Партизанска подняли тело погибшей из ущелья.
Региональный Следком начал проверку случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области подросток погиб при попытке сфотографироваться на опоре линии электропередач.