Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района Новосибирска на выходных произошёл пожар. Из здания были эвакуированы 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Пожар в новосибирской больнице ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Пожарные присвоили пожару повышенный номер сложности.

Возгорание произошло поздно вечером 19 октября. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже. Как выяснилось позже, горели вещи на площади 5 кв. м.

Пациентов разместили в соседнем здании. Медпомощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого вынесли из горящей палаты.

На месте тушения пожара работали 69 человек и 20 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.