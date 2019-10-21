Биробиджан, , 03:10 — REGNUM Возгорание крупного торгового центра произошло в Биробиджане в воскресенье, 20 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 00:44 по местному времени. На тушение пожара выдвинулись расчёты сразу двух пожарно-спасательных частей. Проведя разведку, огнеборцы приступили к локализации пожара.

Всего на тушении было задействовано 23 человека и 6 единиц пожарной техники. В результате пожара пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке лишил имущества 160 предпринимателей.