Красноярск, , 02:50 — REGNUM В Красноярском крае 21 октября объявлено днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.

Распоряжение об объявлении траура ранее подписал красноярский губернатор Александр Усс. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в этот день в регионе во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения несанкционированной дамбы на территории золотодобывающего рудника погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Пропавшими без вести числятся пять человек, их поиски продолжаются.

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